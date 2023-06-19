Іспанія у серії пенальті обіграла Хорватію і стала чемпіоном Ліги націй

Футбольна збірна Іспанії виграла Лігу націй сезону 2022/23, у фіналі команда здолала Хорватію за підсумками серії пенальті.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Хорватія вперше брала участь у фінальній частині євротурніру. Іспанія вже виходила до фіналу, в сезоні 2020/21 програвши вирішальний матч Франції, пише видання.

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Як повідомляється, на старті зустрічі Іспанія мала гострі моменти для виходу вперед, гольові нагоди виникали в Альваро Морати та Гаві.

Хорвати вирівняли гру в другій половині тайму. Наприкінці 45-хвилинки Іван Перішич міг забивати "в роздягальню" – на місці був воротар Унаї Сімон.

Вирішувати долю зустрічі на 84-й хвилині міг Ансу Фаті. Його удар з центру карної зони був недосяжним для голкіпера Домініка Ліваковича, однак Іван Перішич на лінії воріт врятував хорватів від поразки в основний час.

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Вже в першому екстратаймі Ловро Маєр вибігав на воротаря іспанців Сімона – м'яч з-під ніг хорвата виніс захисник Начо.

Долю матчу визначала серія пенальті. Це було вперше в історії фіналів Ліги націй.

Першим з позначки схибив Маєр під час четвертого удару Хорватії – ногою м'яча парирував Сімон. Вирішальний, п'ятий удар в Іспанії виконував Еймерік Ляпорт – поцілив у поперечину. Сімон компенсував хибу партнера, потягнувши удар Бруно Петковича. Іспанці відповіли голом Дані Карвахаля, який поставив крапку в драматичному фіналі.

Ліга націй. Фінал. Хорватія – Іспанія 0:0 (пен. 5:6).

Що цьому передувало: