Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іспанія у серії пенальті обіграла Хорватію і стала чемпіоном Ліги націй

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 01:53
Іспанія у серії пенальті обіграла Хорватію і стала чемпіоном Ліги націй
Збірна Іспанії у фіналі Ліги націй. Фото AP

Футбольна збірна Іспанії виграла Лігу націй сезону 2022/23, у фіналі команда здолала Хорватію за підсумками серії пенальті.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Хорватія вперше брала участь у фінальній частині євротурніру. Іспанія вже виходила до фіналу, в сезоні 2020/21 програвши вирішальний матч Франції, пише видання.

Реклама:

Як повідомляється, на старті зустрічі Іспанія мала гострі моменти для виходу вперед, гольові нагоди виникали в Альваро Морати та Гаві.

Хорвати вирівняли гру в другій половині тайму. Наприкінці 45-хвилинки Іван Перішич міг забивати "в роздягальню" – на місці був воротар Унаї Сімон.

Вирішувати долю зустрічі на 84-й хвилині міг Ансу Фаті. Його удар з центру карної зони був недосяжним для голкіпера Домініка Ліваковича, однак Іван Перішич на лінії воріт врятував хорватів від поразки в основний час.

ВІДЕО ДНЯ

Вже в першому екстратаймі Ловро Маєр вибігав на воротаря іспанців Сімона – м'яч з-під ніг хорвата виніс захисник Начо.

Долю матчу визначала серія пенальті. Це було вперше в історії фіналів Ліги націй. 

Першим з позначки схибив Маєр під час четвертого удару Хорватії – ногою м'яча парирував Сімон. Вирішальний, п'ятий удар в Іспанії виконував Еймерік Ляпорт – поцілив у поперечину. Сімон компенсував хибу партнера, потягнувши удар Бруно Петковича. Іспанці відповіли голом Дані Карвахаля, який поставив крапку в драматичному фіналі.

Ліга націй. Фінал. Хорватія – Іспанія 0:0 (пен. 5:6).

Що цьому передувало:

  • Третє місце в розіграші Ліги націй посіла збірна Італії, обігравши господарів фінального турніру Нідерланди з рахунком 3:2.
  • Україна за підсумками сезону 2022/23 в Лізі націй залишилася в дивізіоні В. Путівкою до еліти "синьо-жовті" поступилися Шотландії.

Теми: футболІспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
футбол
Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі
Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу
Київське "Динамо" вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: