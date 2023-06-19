Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іспанія у серії пенальті обіграла Хорватію і стала чемпіоном Ліги націй

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 01:53
Іспанія у серії пенальті обіграла Хорватію і стала чемпіоном Ліги націй
Збірна Іспанії у фіналі Ліги націй. Фото AP

Футбольна збірна Іспанії виграла Лігу націй сезону 2022/23, у фіналі команда здолала Хорватію за підсумками серії пенальті.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Хорватія вперше брала участь у фінальній частині євротурніру. Іспанія вже виходила до фіналу, в сезоні 2020/21 програвши вирішальний матч Франції, пише видання.

Як повідомляється, на старті зустрічі Іспанія мала гострі моменти для виходу вперед, гольові нагоди виникали в Альваро Морати та Гаві.

Реклама:

Хорвати вирівняли гру в другій половині тайму. Наприкінці 45-хвилинки Іван Перішич міг забивати "в роздягальню" – на місці був воротар Унаї Сімон.

Вирішувати долю зустрічі на 84-й хвилині міг Ансу Фаті. Його удар з центру карної зони був недосяжним для голкіпера Домініка Ліваковича, однак Іван Перішич на лінії воріт врятував хорватів від поразки в основний час.

Вже в першому екстратаймі Ловро Маєр вибігав на воротаря іспанців Сімона – м'яч з-під ніг хорвата виніс захисник Начо.

ВІДЕО ДНЯ

Долю матчу визначала серія пенальті. Це було вперше в історії фіналів Ліги націй. 

Першим з позначки схибив Маєр під час четвертого удару Хорватії – ногою м'яча парирував Сімон. Вирішальний, п'ятий удар в Іспанії виконував Еймерік Ляпорт – поцілив у поперечину. Сімон компенсував хибу партнера, потягнувши удар Бруно Петковича. Іспанці відповіли голом Дані Карвахаля, який поставив крапку в драматичному фіналі.

Ліга націй. Фінал. Хорватія – Іспанія 0:0 (пен. 5:6).

Що цьому передувало:

  • Третє місце в розіграші Ліги націй посіла збірна Італії, обігравши господарів фінального турніру Нідерланди з рахунком 3:2.
  • Україна за підсумками сезону 2022/23 в Лізі націй залишилася в дивізіоні В. Путівкою до еліти "синьо-жовті" поступилися Шотландії.

Теми: футболІспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПосланець Папи зустрівся із дитячим омбудсменом РФ, яку розшукує Гаага

Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде "дефіцит мужності" – радник

Україна отримає транш МВФ на $890 мільйонів: Фонд завершив перший перегляд програми

Члени НАТО наступного тижня продовжать на рік мандат Столтенберга – ЗМІ

США близькі до надання Україні далекобійних систем ATACMS – WSJ

Екоактивістка Грета Тунберг приїхала в Україну і зустрілася з Зеленським

Усі новини...
футбол
Україна здолала збірну Мальти у відборі на Євро-2024
Збірна України перемогла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024
Суд арештував президента УАФ Павелка
Останні новини
02:50
Сенат Франції схвалив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро
02:02
Ворожі обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 74 вибухи
01:20
оновленоВорог атакував регіони України БпЛА і балістикою – Повітряні сили
01:10
Польський спецназ охоронятиме саміт НАТО
00:45
"Вагнер" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні – ВВС
00:12
Голова МЗС Бельгії, яка видала візи іранцям і росіянам, пережила вотум недовіри
23:57
Зеленський говорив із президентом Гватемали про формулу миру й розмінування
23:47
Голова Європарламенту підтримує початок переговорів із Україною про вступ до кінця року
23:38
Повітряні сили помітили запуск росіянами "Шахедів"
23:31
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Усі новини...
Реклама: