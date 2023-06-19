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Испания в серии пенальти обыграла Хорватию и стала чемпионом Лиги наций

"Украинская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 01:53
Испания в серии пенальти обыграла Хорватию и стала чемпионом Лиги наций
Сборная Испании в финале Лиги наций. Фото AP

Футбольная сборная Испании выиграла Лигу наций сезона 2022/23, в финале команда одолела Хорватию по итогам серии пенальти.

Источник: "Суспільне"

Детали: Хорватия впервые участвовала в финальной части евротурнира. Испания уже выходила в финал, в сезоне 2020/21 проиграв решающий матч Франции, пишет издание.

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Как сообщается, на старте встречи Испания имела острые моменты для выхода вперед, голевые возможности возникали у Альваро Мораты и Гави.

Хорваты выровняли игру во второй половине тайма. В конце 45-минутки Иван Перишич мог забивать "в раздевалку" – на месте был вратарь Унаи Симон.

Решать судьбу встречи на 84-й минуте мог Ансу Фати. Его удар из центра штрафной зоны был недосягаемым для голкипера Доминика Ливаковича, однако Иван Перишич на линии ворот спас хорватов от поражения в основное время.

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Уже в первом экстратайме Ловро Майер выбегал на вратаря испанцев Симона – мяч из-под ног хорвата вынес защитник Начо.

Судьбу матча определяла серия пенальти. Это было впервые в истории финалов Лиги наций.

Первым с отметки промахнулся Майер во время четвертого удара Хорватии – ногой мяч парировал Симон. Решающий, пятый удар в Испании выполнял Эймерик Ляпорт - попал в перекладину. Симон компенсировал промах партнера, потянув удар Бруно Петковича. Испанцы ответили голом Дани Карвахаля, который поставил точку в драматическом финале.

Лига наций. Финал. Хорватия – Испания 0:0 (пен. 5:6).

Что этому предшествовало:

  • Третье место в розыгрыше Лиги наций заняла сборная Италии, обыграв хозяев финального турнира Нидерланды со счетом 3:2.
  • Украина по итогам сезона 2022/23 в Лиге наций осталась в дивизионе В. Путевку в элиту "сине-желтые" уступили Шотландии.

Темы: футболИспания
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