Силы ПВО уничтожили ночью над Одесской областью 4 "Калибра"
Понедельник, 19 июня 2023, 06:32
Силы противовоздушной обороны уничтожили все 4 вражеские ракеты "Калибр", которые ночью 19 июня атаковали Одесскую область.
Источник: председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram
Прямая речь: "Одесская область: ночная ракетная атака из акватории Черного моря.
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Военные подтверждают: все 4 "Калибры" уничтожены. Спасибо силам ПВО".
Напомним: Ночью 19 июня в Одессе прогремели звуки взрывов, работали силы противовоздушной обороны Украины.