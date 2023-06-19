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Силы ПВО уничтожили ночью над Одесской областью 4 "Калибра"

"Украинская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 06:32
Силы ПВО уничтожили ночью над Одесской областью 4 Калибра
РАКЕТА "КАЛИБР", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВМС ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили все 4 вражеские ракеты "Калибр", которые ночью 19 июня атаковали Одесскую область.

Источник: председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь: "Одесская область: ночная ракетная атака из акватории Черного моря.

Военные подтверждают: все 4 "Калибры" уничтожены. Спасибо силам ПВО".

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Напомним: Ночью 19 июня в Одессе прогремели звуки взрывов, работали силы противовоздушной обороны Украины.

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Темы: Одесская областьПВО
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