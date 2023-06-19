Повітряні сили знищили 4 "Калібри" і 4 "Шахеди" − усе, що випустили росіяни

Уночі 19 червня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами "Калібр" та ударними дронами "Шахед", але усі повітряні цілі ворога Повітряні сили знищили.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили: "Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід"".

Деталі: Повітряні сили уточнили, що збили 4 "Калібри" і 4 "Шахеди".

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Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, а дрони-камікадзе летіли зі східного узбережжя Азовського моря.

Передісторія:

Раніше голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що Сили протиповітряної оборони знищили всі 4 ворожі ракети "Калібр", які вночі 19 червня атакували Одеську область.

Також повідомлялося, що Сили протиповітряної оборони України вночі 19 червня знищили 4 російські безпілотники, які атакували Дніпропетровську область.