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Воздушные силы уничтожили 4 "Калибра" и 4 "Шахеда" − все, что выпустили россияне

Ирина БалачукПонедельник, 19 июня 2023, 08:33
Воздушные силы уничтожили 4 Калибра и 4 Шахеда − все, что выпустили россияне
Инфографика Воздушных сил

Ночью 19 июня российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами "Шахед", но все воздушные цели врага Воздушные силы уничтожили.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram 

Дословно Воздушные силы: "Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток"".

Детали: Воздушные силы уточнили, что сбили 4 "Калибра" и 4 "Шахеда".

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Пуски крылатых ракет осуществлялись с подводной лодки в Черном море, а дроны-камикадзе летели с восточного побережья Азовского моря.

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Темы: Воздушные силы ВСУракетный ударбеспилотники
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