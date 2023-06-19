Воздушные силы уничтожили 4 "Калибра" и 4 "Шахеда" − все, что выпустили россияне
Понедельник, 19 июня 2023, 08:33
Ночью 19 июня российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами "Шахед", но все воздушные цели врага Воздушные силы уничтожили.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно Воздушные силы: "Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток"".
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Детали: Воздушные силы уточнили, что сбили 4 "Калибра" и 4 "Шахеда".
Пуски крылатых ракет осуществлялись с подводной лодки в Черном море, а дроны-камикадзе летели с восточного побережья Азовского моря.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что Силы противовоздушной обороны уничтожили все 4 вражеские ракеты "Калибр", которые ночью 19 июня атаковали Одесскую область.
- Также сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины ночью 19 июня уничтожили 4 российских беспилотника, которые атаковали Днепропетровскую область.