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У Держдепі підтвердили зустріч Блінкена із Сі Цзіньпіном

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 11:28

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з головою Китаю Сі Цзіньпіном у понеділок, 19 червня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP із посиланням на Державний департамент.

Інформація про зустріч Блінкена і Сі Цзіньпіна раніше з'являлася у ЗМІ, але офіційно її підтвердили за годину до початку переговорів, які вважаються ключовими для успіху візиту американського топпосадовця.

Як зазначає агентство, відмова глави Китаю від зустрічі стала б серйозною перешкодою для відновлення та підтримки зв’язку на вищому рівні.

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Зустріч із Сі відбудеться в останній день візиту Блінкена до Китаю.

Нагадаємо, Блінкен прибув з візитом до Китаю у неділю, 18 червня. Держсекретар провів з міністром закордонних справ Цинь Ганом, які у Держдепі назвали "змістовними і конструктивними". 

Держсекретар запросив свого візаві до Вашингтона і вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам.

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Теми: БлінкенСі Цзіньпін
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