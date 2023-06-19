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В Госдепе подтвердили встречу Блинкена с Си Цзиньпином

"Европейская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 11:28

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с председателем Китая Си Цзиньпином в понедельник, 19 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP со ссылкой на Государственный департамент.

Информация о встрече Блинкена и Си Цзиньпина ранее появлялась в СМИ, но официально ее подтвердили за час до начала переговоров, которые считаются ключевыми для успеха визита американского топ-чиновника.

Как отмечает агентство, отказ главы Китая от встречи стал бы серьезным препятствием для восстановления и поддержания связи на высшем уровне.

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Встреча с Си состоится в последний день визита Блинкена в Китай.

Напомним, Блинкен прибыл с визитом в Китай в воскресенье, 18 июня. Госсекретарь провел с министром иностранных дел Цинь Ганом, которые в Госдепе назвали "содержательными и конструктивными".

Госсекретарь пригласил своего визави в Вашингтон и они договорились запланировать такой визит на дату, которая будет подходить обеим сторонам.

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Темы: БлинкенСи Цзиньпин
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