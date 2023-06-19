Зеленський збирав Ставку: говорили про фронт і бригади наступу

Під головуванням президента Володимира Зеленського у понеділок 19 червня відбулося засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті та бригади наступу.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Ставка. Сьогодні (19 червня - ред.) максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу.

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Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час.

Міністр Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань".

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