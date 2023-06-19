Зеленский собирал Ставку: говорили о фронте и бригадах наступления

Под председательством президента Владимира Зеленского в понедельник 19 июня состоялось заседание Ставки, где обсудили ситуацию на фронте и бригады наступления.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Ставка. Сегодня (19 июня - ред.) максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления.

Докладывали Сырский, Тарнавский, Залужный, Буданов: оперативная обстановка, обеспечение боеприпасами, прогноз действий противника на ближайшее время.

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Министр Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач".

Напомним:

Вооруженные силы Украины освободили Пятихатки и еще 7 населенных пунктов на бердянском и мелитопольском направлениях за две недели контрнаступления, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прошлая неделя была очень важной для украинских наступательных действий и поблагодарил украинских воинов.