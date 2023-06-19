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Російська розвідка знову заговорила про "брудну бомбу" України

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 червня 2023, 16:01
Російська розвідка знову заговорила про брудну бомбу України
Сергій Наришкін на засіданні Радбезу РФ 21 лютого 2022 року, скрін з відео Комерсант

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін розповідає, що Україна, можливо, повернулася до створення "брудної бомби".

Деталі: ТАСС з посиланням на Наришкіна

Деталі: За його словами, у російської спецслужби "з'явилася інформація, що свідчить про можливе продовження Києвом робіт над створенням "брудної ядерної бомби". Також він заявив, що українська влада нібито хоче відправити на переробку партію опроміненого палива з Рівненської АЕС.

Глава російської СЗР закликав МАГАТЕ і ЄС "звернути увагу на дії Києва".

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Що цьому передувало: 

  • У жовтні минулого року міністр оборони Росії Сергій Шойгу в телефонній розмові з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що Україна нібито готує провокації із застосуванням "брудної бомби".
  • Російські ЗМІ повідомляли, що нібито українська влада готує "на території своєї країни провокацію, пов'язану з підривом т.зв. "брудної бомби" або малопотужного ядерного боєприпасу", щоб потім звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.
  • Пропагандисти навіть вигадали цілу історію про те, що "під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану".
  • Після цього Шойгу і глава Генштабу Росії Валерій Герасімов в телефонних розмовах з західними колегами просували ідею про подібну "провокацію України".

Теми: Росіяпропагандаядерна зброя
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