Российская разведка снова заговорила о "грязной бомбе" Украины
Понедельник, 19 июня 2023, 16:01
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкина рассказывает, что Украина, возможно, вернулась к созданию "грязной бомбы".
Детали: ТАСС со ссылкой на Нарышкина
Детали: По его словам, у спецслужбы "появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевoм работ над созданием "грязной ядерной бомбы".
Также он заявил, что украинские власти якобы хотят отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС.
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Глава российской СВР призвал МАГАТЭ и ЕС "обратит внимание на действия Киева".
Что этому предшествовало:
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- В октябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".
- Российские СМИ сообщали, что якобы украинские власти готовят "на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", чтобы потом обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.
- Пропагандисты даже придумали целую историю о том, что "под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации этого плана".
- После этого Шойгу и глава Генштаба России Валерий Герасимов в телефонных разговорах с западными коллегами продвигали идею о подобной "провокации Украины".