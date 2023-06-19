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Российская разведка снова заговорила о "грязной бомбе" Украины

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 июня 2023, 16:01
Российская разведка снова заговорила о грязной бомбе Украины
Сергей Нарышкин на заседании Совбеза РФ 21 февраля 2022 года, скрин из видео Коммерсантъ

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкина рассказывает, что Украина, возможно, вернулась к созданию "грязной бомбы".

Детали: ТАСС со ссылкой на Нарышкина

Детали: По его словам, у спецслужбы "появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевoм работ над созданием "грязной ядерной бомбы".

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Также он заявил, что украинские власти якобы хотят отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС.

Глава российской СВР призвал МАГАТЭ и ЕС "обратит внимание на действия Киева".

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Что этому предшествовало:

  • В октябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".
  • Российские СМИ сообщали, что якобы украинские власти готовят "на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", чтобы потом обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.
  • Пропагандисты даже придумали целую историю о том, что "под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации этого плана".
  • После этого Шойгу и глава Генштаба России Валерий Герасимов в телефонных разговорах с западными коллегами продвигали идею о подобной "провокации Украины".

Темы: Росcияпропагандаядерное оружие
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