Российская разведка снова заговорила о "грязной бомбе" Украины

Сергей Нарышкин на заседании Совбеза РФ 21 февраля 2022 года, скрин из видео Коммерсантъ

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкина рассказывает, что Украина, возможно, вернулась к созданию "грязной бомбы".

Детали: ТАСС со ссылкой на Нарышкина

Детали: По его словам, у спецслужбы "появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевoм работ над созданием "грязной ядерной бомбы".

Также он заявил, что украинские власти якобы хотят отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС.

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Глава российской СВР призвал МАГАТЭ и ЕС "обратит внимание на действия Киева".

Что этому предшествовало:

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