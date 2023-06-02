Припортова інфраструктура на 740 млн: арештували активи Марченко на Одещині
Суд наклав арешт на акції дружини обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури в Одеській області.
Джерело: СБУ у Telegram
Дослівно СБУ: "Мова йде про корпоративні права в АТ "Ексімнафтопродукт", ПрАТ "Синтез Ойл", ПрАТ "Синтез Транзит", ТОВ "Укрлоудсистем", АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодітіз"".
Деталі: Повідомляється, що дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.
В СБУ підкреслили, що арешт цього майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь держави.
Силовки також зазначили, що ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.
Передісторія:
- Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), яка передбачає до 8 років тюрми.
- У березні суд арештував активи Марченко на понад 440 млн грн.
- У квітні суд арештував земельні ділянки та нерухомість Марченко на суму майже 17,5 млн грн на Львівщині, де вона нелегально будувала готельний комплекс.
- Також у квітні стало відомо, що Марченко оголосили у розшук.
- У травні суд забрав у Марченко землі на березі Дніпра вартістю понад 204 млн.