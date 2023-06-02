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Припортова інфраструктура на 740 млн: арештували активи Марченко на Одещині

Ірина БалачукП'ятниця, 2 червня 2023, 10:23
Припортова інфраструктура на 740 млн: арештували активи Марченко на Одещині
Активи Марченко на Одещині. Фото СБУ

Суд наклав арешт на акції дружини обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури в Одеській області.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Мова йде про корпоративні права в АТ "Ексімнафтопродукт", ПрАТ "Синтез Ойл", ПрАТ "Синтез Транзит", ТОВ "Укрлоудсистем", АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодітіз"".

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Деталі: Повідомляється, що дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.

В СБУ підкреслили, що арешт цього майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь держави.

Силовки також зазначили, що ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.

Передісторія:

Теми: МарченкоарештСБУ
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