У Києві обіцяють примусово відчиняти укриття "приватників" – КМДА

У Києві обіцяють примусово відчиняти укриття приватної форми власності, якщо їхні власники в необхідний момент не забезпечуватимуть доступ до споруд для населення.

Джерело: директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачука на пресбрифінгу 2 червня

Пряма мова: "Сьогодні було прийнято рішення виконати примусові заходи з відчинення всіх сховищ та об’єктів подвійного використання. Нагадаю, що в нашому місті сьогодні нараховується 4455 сховищ, об’єктів подвійного використання, з яких майже 1100 – сховища приватної форми власності. Є ще державна та комунальна (форми власності - ред.). Якщо на останні ми можемо впливати, то з приватниками – вкрай важка ситуація. Згідно чинного законодавства, крім адміністративного впливу, ми не можемо ніяк впливати на цих балансоутримувачів.

Виходячи з цього, ми будемо примусово відчиняти всі сховища, які є в нашому переліку, які є приватної форми власності. Балансоутримувачам, які не виконують заходи цивільного захисту, ми будемо їм примусово допомагати".

Деталі: На питання, як примусове відчинення узгоджується з законодавством, Ткачук відповів:

Пряма мова: "У нас є Фонд захисних споруд цивільного захисту. Якщо приміщення приватної форми власності внесено до захисних споруд, воно повинно бути постійно відчиненим.

Кожному балансоутримувачу потрібно визначити коменданта цього сховища або мешканців будинку, які проживають біля цього сховища, для того, щоб вони мали додаткові ключі, щоб швидко можна було відчинити сховище. Однак якщо балансоутримувач займає крайню позицію і не йде на контакт, не виконує заходи цивільного захисту, ми будемо їм допомагати, ми будемо відчиняти двері.

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Цю відповідальність я готовий взяти на себе. Краще я буду відповідати за відчинення приватної форми власності, ніж за загибель людей".

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