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У Києві та області працює ППО

Вівторок, 20 червня 2023, 03:55
У Києві та області працює ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У Києві та Київській області сили протиповітряної оборони відбивають атаку ворожих безпілотників.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram, Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно КОВА: "Жителі Київщини!

В області небезпека застосування ворожих БпЛА.

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Сили протиповітряної оборони вже працюють".

Деталі: Про роботу ППО у Києві КМВА повідомила близько 03:45.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • О 02:53 у Києві оголосили повітряну тривогу, КМВА повідомила про загрозу застосування російськими окупантами "Шахедів". 
  • Вночі 20 червня у столиці та більшості областей України оголосили тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. 

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