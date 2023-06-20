У Києві та області працює ППО
Вівторок, 20 червня 2023, 03:55
У Києві та Київській області сили протиповітряної оборони відбивають атаку ворожих безпілотників.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram, Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно КОВА: "Жителі Київщини!
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В області небезпека застосування ворожих БпЛА.
Сили протиповітряної оборони вже працюють".
Деталі: Про роботу ППО у Києві КМВА повідомила близько 03:45.
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Що цьому передувало:
- О 02:53 у Києві оголосили повітряну тривогу, КМВА повідомила про загрозу застосування російськими окупантами "Шахедів".
- Вночі 20 червня у столиці та більшості областей України оголосили тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.