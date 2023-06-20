У Львові ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА
Вівторок, 20 червня 2023, 06:20
Під час повітряної атаки на Львів вночі 20 червня противник попередньо поцілив в об'єкт критичної інфраструктури, люди не постраждали.
Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram
Пряма мова: "Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа".
Реклама:
Деталі: За словами очільника ОВА, на місці влучання працюють екстрені служби.
Нагадаємо: Близько 05:00 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті та області прогриміли вибухи.