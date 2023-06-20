Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Львові ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 06:20
У Львові ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА
КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З TELEGRAM ВРУ

Під час повітряної атаки на Львів вночі 20 червня противник попередньо поцілив в об'єкт критичної інфраструктури, люди не постраждали.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа".

Деталі: За словами очільника ОВА, на місці влучання працюють екстрені служби.

Реклама:

Нагадаємо: Близько 05:00 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті та області прогриміли вибухи.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Львіввибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

відеоСБУ "по гарячих слідах" затримала навідника удару РФ по Краматорську 27 червня

Усі новини...
Львів
Підірвав себе, щоб ворогу не дісталася радіостанція: у Львові попрощалися з Героєм України
У Львові через нічну атаку змінювали маршрути міського транспорту − мер
У Львові було три влучання у критично важливий об’єкт − голова ОВА
Останні новини
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
13:54
В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
13:29
Окупанти обстріляли Харківщину, 3 загиблих – ОВА
Усі новини...
Реклама: