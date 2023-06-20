Во Львове враг попал в объект критической инфраструктуры – ОВА

Во время воздушной атаки на Львов ночью 20 июня противник предварительно попал в объект критической инфраструктуры, люди не пострадали.

Источник: председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар".

Детали: По словам главы ОВА, на месте попадания работают экстренные службы.

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Напомним: Около 05:00 городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе и области прогремели взрывы.