Во Львове враг попал в объект критической инфраструктуры – ОВА
Вторник, 20 июня 2023, 06:20
Во время воздушной атаки на Львов ночью 20 июня противник предварительно попал в объект критической инфраструктуры, люди не пострадали.
Источник: председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь: "Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар".
Детали: По словам главы ОВА, на месте попадания работают экстренные службы.
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Напомним: Около 05:00 городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе и области прогремели взрывы.
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