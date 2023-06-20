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Сили ППО знищили навколо Києва майже 20 ворожих безпілотників – КМВА

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 06:54
Сили ППО знищили навколо Києва майже 20 ворожих безпілотників – КМВА
ДРОН-КАМІКАДЗЕ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З WIKIPEDIA

Під час атаки росіян вночі 20 червня сили протиповітряної оборони знищили у повітряному просторі навколо Києва майже 20 ворожих цілей.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Чергова масована повітряна атака на столицю. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією, баражуючі боєприпаси "Shahed". Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.

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За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад 3 години.

Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятка ворожих цілей".

Деталі: Очільник КМВА зазначив, що інформація щодо потерпілих чи руйнувань наразі не надходила, дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вночі Київ атакували "Шахеди", у столиці та області працювала ППО.

Теми: КиївбезпілотникиППО
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