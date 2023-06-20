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Силы ПВО уничтожили вокруг Киева почти 20 вражеских беспилотников – КГВА

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 06:54
Силы ПВО уничтожили вокруг Киева почти 20 вражеских беспилотников – КГВА
ДРОН-КАМИКАДЗЕ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С WIKIPEDIA

Во время атаки россиян ночью 20 июня силы противовоздушной обороны уничтожили в воздушном пространстве вокруг Киева почти 20 вражеских целей.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Очередная массированная воздушная атака на столицу. На этот раз враг применил БпЛА, по предварительной информации, барражирующие боеприпасы "Shahed". Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней.

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По привычной для массированных нападений БпЛА тактике, дроны заходили на столицу волнами, курсами с разных направлений. Воздушная тревога продолжалась более 3 часов.

Силами и средствам нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских целей".

Детали: Глава КГВА отметил, что информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала, данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ночью Киев атаковали "Шахеды", в столице и области работала ПВО.

Темы: КиевбеспилотникиПВО
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