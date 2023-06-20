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Розвідка Британії: Пригожин розкручує конфлікт з Міноборони РФ на тлі контрнаступу України

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 09:34
Розвідка Британії: Пригожин розкручує конфлікт з Міноборони РФ на тлі контрнаступу України
Євгеній Пригожин. Скриншот з відео пресслужби Пригожина

Розвідка Великої Британії повідомляє, що власник російської групи "Вагнера" Євгеній Пригожин намагається підірвати авторитет міністерства оборони РФ, у той час як у відомстві вважають його дії недоречним на тлі українських контрнаступальних операцій.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 20 червня, опублікованому в Twitter.

У відомстві повідомляють, що Пригожин 19 червня заявив, що очікує відповіді від міноборони Росії реакції щодо власного варіанта "контракту" для "добровольчих формувань", який він передав відомству за три дні до цього.

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Як нагадали у розвідці, це стало відповіддю на рішення російського оборонного відомства про те, що всі "добровольчі формування" мають підписати з ними контракти до 1 липня.

"Хоча зміст документа Пригожина не був оприлюднений, сам факт його передачі підвищує ставки і, швидше за все, є ще однією свідомою спробою підірвати авторитет офіційного військового керівництва. Тон Пригожина щодо МО став однозначно конфронтаційним", – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у російському Міноборони вважають дії Пригожина "прикрими" на тлі того, що РФ намагається протидіяти українському контрнаступу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у звіті британської розвідки за 15 червня йшлося, що Пригожин кинув виклик російському військовому керівництву і особисто президенту РФ Владіміру Путіну, відмовившись від того, щоб група "Вагнера" підписала контракти з Міноборони РФ.

Теми: ПригожинРосіявійна
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