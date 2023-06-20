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Разведка Британии: Пригожин раскручивает конфликт с Минобороны РФ на фоне контрнаступления Украины

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 09:34
Разведка Британии: Пригожин раскручивает конфликт с Минобороны РФ на фоне контрнаступления Украины
Евгений Пригожин. Скриншот из видео пресс-службы Пригожина

Разведка Великобритании сообщает, что владелец российской группы "Вагнера" Евгений Пригожин пытается подорвать авторитет министерства обороны РФ, в то время как в ведомстве считают его действия неуместными на фоне украинских контрнаступательных операций.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 20 июня, опубликованном в Twitter.

В ведомстве сообщают, что Пригожин 19 июня заявил, что ожидает ответа от минобороны России реакции относительно собственного варианта "контракта" для "добровольческих формирований", который он передал ведомству за три дня до этого.

Как напомнили в разведке, это стало ответом на решение российского оборонного ведомства о том, что все "добровольческие формирования" должны подписать с ними контракты до 1 июля.

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"Хотя содержание документа Пригожина не было обнародовано, сам факт его передачи повышает ставки и, скорее всего, является еще одной сознательной попыткой подорвать авторитет официального военного руководства. Тон Пригожина по отношению к МО стал однозначно конфронтационным", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в российском Минобороны считают действия Пригожина "досадными" на фоне того, что РФ пытается противодействовать украинскому контрнаступлению.

Напомним, в отчете британской разведки за 15 июня говорилось, что Пригожин бросил вызов российскому военному руководству и лично президенту РФ Владимиру Путину, отказавшись от того, чтобы группа "Вагнера" подписала контракты с Минобороны РФ.

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Темы: ПригожинРосcиявойна
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