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Разведка Британии: Пригожин раскручивает конфликт с Минобороны РФ на фоне контрнаступления Украины

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 09:34
Разведка Британии: Пригожин раскручивает конфликт с Минобороны РФ на фоне контрнаступления Украины
Евгений Пригожин. Скриншот из видео пресс-службы Пригожина

Разведка Великобритании сообщает, что владелец российской группы "Вагнера" Евгений Пригожин пытается подорвать авторитет министерства обороны РФ, в то время как в ведомстве считают его действия неуместными на фоне украинских контрнаступательных операций.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 20 июня, опубликованном в Twitter.

В ведомстве сообщают, что Пригожин 19 июня заявил, что ожидает ответа от минобороны России реакции относительно собственного варианта "контракта" для "добровольческих формирований", который он передал ведомству за три дня до этого.

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Как напомнили в разведке, это стало ответом на решение российского оборонного ведомства о том, что все "добровольческие формирования" должны подписать с ними контракты до 1 июля.

"Хотя содержание документа Пригожина не было обнародовано, сам факт его передачи повышает ставки и, скорее всего, является еще одной сознательной попыткой подорвать авторитет официального военного руководства. Тон Пригожина по отношению к МО стал однозначно конфронтационным", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в российском Минобороны считают действия Пригожина "досадными" на фоне того, что РФ пытается противодействовать украинскому контрнаступлению.

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Напомним, в отчете британской разведки за 15 июня говорилось, что Пригожин бросил вызов российскому военному руководству и лично президенту РФ Владимиру Путину, отказавшись от того, чтобы группа "Вагнера" подписала контракты с Минобороны РФ.

Темы: ПригожинРосcиявойна
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