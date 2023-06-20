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ГУР: Передача 11 військовополонених Угорщині перетворюється на "політичний детектив"

Валентина РоманенкоВівторок, 20 червня 2023, 12:54
ГУР: Передача 11 військовополонених Угорщині перетворюється на політичний детектив
Андрій Юсов. фото "АрміяInform"

За даними розвідки після передачі російською стороною українських військовополонених до Угорщини, їх не звільнили.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільненні увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними у присутності третіх осіб, лімітований".

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Деталі: За словами Юсова, нині Україна має попередній список військовополонених, яких передали Угорщині, проте підтвердити їх не може.

Згідно з міжнародним правом, пояснює представник ГУР, це мав би зробити Міжнародний комітет Червоного Хреста, якому, у свою чергу, інформацію мала надати держава-агресор, якою є Росія, та інша держава, яка є підписантом усіх угод, зокрема Женевської конвенції, тобто якою є Угорщина.

Однак навіть держава-агресор офіційно нічого не повідомляє. Міноборони РФ не підтведжувало факт передачі.

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За словами Юсова, українська сторона знала про російську спецоперацію з передачі українських військовополонених Угорщині ще до офіційних заяв, Київ давав запити щодо підтвердження чи спростування цієї інформації, але Будапешт заперечував факт цієї операції.

Пряма мова: "Маємо справу з якимось дуже дивним випадком, м’яко кажучи. Як і в багатьох інших випадках, коли мова йде про міжнародне право і державу-агресор. Ми чекаємо на офіційні підтвердження, на доступ до, ймовірно, 11 українських захисників.

У нас є попередній список, втім отриманий з різних джерел, зокрема оперативними каналами. Ми не можемо називати його офіційним. Є список тих осіб, яких Угорщина запитувала у Росії декілька місяців тому – там було 13 прізвищ. Є список з, ймовірно, одинадцятьма, які були передані.

Те, що ми взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Бо подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед з боку Росії, яка проводить ІПСО...Ми повинні отримати комунікацію з усіма і родичі повинні спілкуватися з усіма звільненими. Цього наразі не відбулось".

Передісторія: 

  • Російська православна церква повідомила, що 8 червня "у рамках міжцерковного співробітництва" і на прохання угорської сторони відбулося передання Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях на боці України.
  • Пізніше угорський віцепрем’єр Жолт Шем’єн, який курував домовленості з росіянами, підтвердив цю інформацію.
  • У МЗС України заявили, що український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. До міністерства для пояснень запросили тимчасового повіреного Угорщини. Водночас у МЗС наголосили, що звільнення українських військовополонених – це "завжди гарна новина".
  • ЗМІ дізналися, що звільнення 11-х українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могло бути особистою ініціативою віцепрем’єр-міністра Жолта Шем’єна, про яку не знав більше ніхто в уряді.
  • В МЗС України кажуть, що умови перебування в Угорщині переданих їй з РФ українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.

Теми: полоненіУгорщинарозвідка
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