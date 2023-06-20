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ГУР: Передача 11 военнопленных Венгрии превращается в "политический детектив"

Валентина РоманенкоВторник, 20 июня 2023, 12:54
ГУР: Передача 11 военнопленных Венгрии превращается в политический детектив
Андрей Юсов. фото "АрміяInform".

По данным разведки после передачи российской стороной украинских военнопленных в Венгрию, их не освободили.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Есть информация, в частности от родственников нескольких пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь была ограничена. Связь с родными в присутствии третьих лиц, лимитированная".

Детали: По словам Юсова, сейчас Украина имеет предварительный список военнопленных, которых передали Венгрии, однако подтвердить их не может.

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Согласно международному праву, объясняет представитель ГУР, это должен был бы сделать Международный комитет Красного Креста, которому, в свою очередь, информацию должно было предоставить государство-агрессор, которым является Россия, и другое государство, которое является подписантом всех соглашений, в частности Женевской конвенции, то есть которой является Венгрия.

Однако даже государство-агрессор официально ничего не сообщает. Минобороны РФ не подтверждало факт передачи.

По словам Юсова, украинская сторона знала о российской спецоперации по передаче украинских военнопленных Венгрии еще до официальных заявлений, Киев давал запросы о подтверждении или опровержении этой информации, но Будапешт отрицал факт этой операции.

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Прямая речь: "Имеем дело с каким-то очень странным случаем, мягко говоря. Как и во многих других случаях, когда речь идет о международном праве и государстве-агрессоре. Мы ждем официальных подтверждений, доступа к, вероятно, 11 украинским защитникам.

У нас есть предварительный список, впрочем полученный из разных источников, в том числе по оперативным каналам. Мы не можем называть его официальным. Есть список тех лиц, которых Венгрия запрашивала у России несколько месяцев назад - там было 13 фамилий. Есть список с, вероятно, одиннадцатью, которые были переданы.

То, что мы вообще обсуждаем эту ситуацию, очень обидно. Потому что событие, которое могло бы быть абсолютно положительным, превращается в какой-то драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом. Прежде всего со стороны России, которая проводит ИПСО ... Мы должны получить коммуникацию со всеми и родственники должны общаться со всеми освобожденными. Этого пока не произошло".

Предыстория: 

  • Российская православная церковь сообщила, что 8 июня "в рамках межцерковного сотрудничества" и по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.
  • Позже венгерский вице-премьер Жолт Шемьен, который курировал договоренности с россиянами, подтвердил эту информацию.
  • В МИД Украины заявили, что украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. В министерство для объяснений пригласили временного поверенного Венгрии. В то же время в МИД подчеркнули, что освобождение украинских военнопленных – это "всегда хорошая новость".
  • СМИ узнали, что освобождение 11-ти украинских военнопленных и их перевозка в Венгрию могло быть личной инициативой вице-премьер-министра Жолта Шемьена, о которой не знал больше никто в правительстве.
  • В МИД Украины говорят, что условия пребывания в Венгрии переданных ей из РФ украинских пленных не позволяют говорить об их свободном статусе, и венгерская сторона не идет на конструктивный диалог с Киевом в этом вопросе.

Темы: пленныеВенгрияразведка
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