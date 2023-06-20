В України знову з'явився посол у Бразилії
Вівторок, 20 червня 2023, 13:52
Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії.
Джерело: указ №341
Деталі: Мельник був заступником міністра закордонних справ України з 2022 по 2023 рік, а до того був послом України в Німеччині (з 2014 по 2022 рік).
Двома іншими указами президент також призначив Юрія Полюховича послом України в Республіці Колумбія за сумісництвом та Олександра Поліщука послом України в Республіці Індія.
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Для довідки: З 2021 року Україна не мала посла у Бразилії. Анатолій Ткач обіймав посаду тимчасового повіреного у справах України у Бразилії.
Передісторія:
- На початку квітня, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва пропонував Україні відмовитися від Криму, що припинити війну.
- МЗС у відповідь заявило, що Україна не торгує своїми територіями.
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