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В України знову з'явився посол у Бразилії

Ірина БалачукВівторок, 20 червня 2023, 13:52
В України знову з'явився посол у Бразилії
Андрій Мельник. Фото germany.mfa.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії.

Джерело: указ №341  

Деталі: Мельник був заступником міністра закордонних справ України з 2022 по 2023 рік, а до того був послом України в Німеччині (з 2014 по 2022 рік).

Двома іншими указами президент також призначив Юрія Полюховича послом України в Республіці Колумбія за сумісництвом та Олександра Поліщука послом України в Республіці Індія.

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Для довідки: З 2021 року Україна не мала посла у Бразилії. Анатолій Ткач обіймав посаду тимчасового повіреного у справах України у Бразилії.

Передісторія: 

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Теми: БразиліяІндіядипломатичні відносини
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