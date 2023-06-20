У Украины снова появился посол в Бразилии
Вторник, 20 июня 2023, 13:52
Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бразилии.
Источник: указ №341
Детали: Мельник был заместителем министра иностранных дел Украины с 2022 по 2023 год, а до того был послом Украины в Германии (с 2014 по 2022 год).
Двумя другими указами президент также назначил Юрия Полюховича послом Украины в Республике Колумбия по совместительству и Александра Полищука послом Украины в Республике Индия.
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Для справки: С 2021 года Украина не имела посла в Бразилии. Анатолий Ткач занимал должность временного поверенного в делах Украины в Бразилии.
Предыстория:
- В начале апреля президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва предлагал Украине отказаться от Крыма, чтобы прекратить войну.
- МИД в ответ заявил, что Украина не торгует своими территориями.
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