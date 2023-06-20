У Украины снова появился посол в Бразилии

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бразилии.

Источник: указ №341

Детали: Мельник был заместителем министра иностранных дел Украины с 2022 по 2023 год, а до того был послом Украины в Германии (с 2014 по 2022 год).

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Двумя другими указами президент также назначил Юрия Полюховича послом Украины в Республике Колумбия по совместительству и Александра Полищука послом Украины в Республике Индия.

Для справки: С 2021 года Украина не имела посла в Бразилии. Анатолий Ткач занимал должность временного поверенного в делах Украины в Бразилии.

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