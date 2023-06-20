Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Укроборонпром повідомив про успішне застосування дрона з дальністю ураження 1000 км

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 15:36
Укроборонпром повідомив про успішне застосування дрона з дальністю ураження 1000 км
фото з Facebook Наталії Сад

"Укроборонпром" повідомив про успішне застосування вітчизняного безпілотника з дальністю ураження 1 тисяча кілометрів.

Джерело: речниця державного концерну Наталія Сад у Facebook, співрозмовники УП в оборонній сфері

Деталі: Сад оприлюднила фотографію з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та директором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим.

Фото, на якому Залужний робить селфі, підписане так "Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км".

Реклама:

Час, коли зроблений знімок, не вказується. Водночас за даними джерел УП, ефективне застосування БПЛА мало місце 3 травня 2023 року.

Як відомо, того дня у селищі Волна Краснодарського краю РФ (Тамань), що неподалік від Кримського мосту, загорілася нафтобаза.

Теми: безпілотникиУкроборонпром
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Усі новини...
безпілотники
Над Одещиною Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеди" – Гуменюк
Британія перевіряє можливу співпрацю своїх науковців з Іраном для виготовлення дронів-камікадзе
Вночі над Хмельниччиною повітряники знищили 6 "Шахедів"
Останні новини
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
13:54
В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
Усі новини...
Реклама: