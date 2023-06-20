Укроборонпром повідомив про успішне застосування дрона з дальністю ураження 1000 км

"Укроборонпром" повідомив про успішне застосування вітчизняного безпілотника з дальністю ураження 1 тисяча кілометрів.

Джерело: речниця державного концерну Наталія Сад у Facebook, співрозмовники УП в оборонній сфері

Деталі: Сад оприлюднила фотографію з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та директором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим.

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Фото, на якому Залужний робить селфі, підписане так "Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км".

Час, коли зроблений знімок, не вказується. Водночас за даними джерел УП, ефективне застосування БПЛА мало місце 3 травня 2023 року.

Як відомо, того дня у селищі Волна Краснодарського краю РФ (Тамань), що неподалік від Кримського мосту, загорілася нафтобаза.