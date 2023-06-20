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Укроборонпром сообщил об успешном применении дрона с дальностью поражения 1000 км

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 15:36
Укроборонпром сообщил об успешном применении дрона с дальностью поражения 1000 км
фото из Facebook Натальи Сад

"Укроборонпром" сообщил об успешном применении отечественного беспилотника с дальностью поражения 1 тысяча километров.

Источник: спикер государственного концерна Наталья Сад в Facebook, собеседники УП в оборонной сфере

Детали: Сад обнародовала фотографию с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушных сил Николаем Олещуком и директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым.

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Фото, на котором Залужный делает селфи, подписано так "После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км".

Время, когда сделан снимок, не указывается. В то же время по данным источников УП, эффективное применение БПЛА имело место 3 мая 2023 года.

Как известно, в тот день в поселке Волна Краснодарского края РФ (Тамань), недалеко от Крымского моста, загорелась нефтебаза.

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Темы: беспилотникиУкроборонпром
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