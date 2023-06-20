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Командувач Повітряних сил відзначив зенітників, які назбивали вже 13 "Кинджалів"

Валентина РоманенкоВівторок, 20 червня 2023, 16:07
Командувач Повітряних сил відзначив зенітників, які назбивали вже 13 Кинджалів
Микола Олещук. фото Повітряних сил

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вручив нагороди воїнам зенітних ракетних військ Повітряних сил, які захищають Київщину та інші регіони від ракетного тероризму Росії.

Джерело: Олещук у Telegram

Деталі: Нагородну вогнепальну та холодну зброю, відомчі нагрудні відзнаки отримали зенітники, які достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК "Patriot" і зруйнували міф про "непереможний" російський "Кинджал".

 
 

Пряма мова Олещука: "13 ракет Х-47 "Кинджал" знищено протягом травня-червня, а ще – понад двадцять балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху!

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Дякую, воїни, за чудову бойову роботу! Також дякую партнерам, чия техніка сьогодні рятує життя українців!".

 

Знати більше: "Був шокований витримкою бійців": командир зенітників розповів, як збивали "Кинджали" над Києвом

Теми: Повітряні сили ЗСУ
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