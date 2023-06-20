Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующий Воздушных сил наградил зенитчиков, которые сбили уже 13 "Кинжалов"

Валентина РоманенкоВторник, 20 июня 2023, 16:07
Командующий Воздушных сил наградил зенитчиков, которые сбили уже 13 Кинжалов
Николай Олещук. фото Воздушных сил

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук вручил награды воинам зенитных ракетных войск Воздушных сил, которые защищают Киевскую область и другие регионы от ракетного терроризма России.

Источник: Олещук в Telegram

Детали: Наградное огнестрельное и холодное оружие, ведомственные нагрудные знаки отличия получили зенитчики, которые досрочно завершили обучение за рубежом, как можно быстрее обеспечили боевую работу ЗРК "Patriot" и разрушили миф о "непобедимом" российском "Кинжале".

Реклама:
 
 

Прямая речь Олещука: "13 ракет Х-47 "Кинжал" уничтожено в течение мая-июня, а еще - более двадцати баллистических ракет и другого российско-иранского хлама!

Спасибо, воины, за прекрасную боевую работу! Также спасибо партнерам, чья техника сегодня спасает жизни украинцев!".

 

Знать больше: "Был шокирован выдержкой бойцов": командир зенитчиков рассказал, как сбивали "Кинжалы" над Киевом

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
По Украине распространялось тревога из-за угрозы баллистики
РФ ночью атаковала двумя ракетами: одну уничтожили, другая попала в Винницкой области
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики и авиации
Последние новости
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
Все новости...
Реклама: