Командующий Воздушных сил наградил зенитчиков, которые сбили уже 13 "Кинжалов"

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук вручил награды воинам зенитных ракетных войск Воздушных сил, которые защищают Киевскую область и другие регионы от ракетного терроризма России.

Источник: Олещук в Telegram

Детали: Наградное огнестрельное и холодное оружие, ведомственные нагрудные знаки отличия получили зенитчики, которые досрочно завершили обучение за рубежом, как можно быстрее обеспечили боевую работу ЗРК "Patriot" и разрушили миф о "непобедимом" российском "Кинжале".

Прямая речь Олещука: "13 ракет Х-47 "Кинжал" уничтожено в течение мая-июня, а еще - более двадцати баллистических ракет и другого российско-иранского хлама!

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Спасибо, воины, за прекрасную боевую работу! Также спасибо партнерам, чья техника сегодня спасает жизни украинцев!".

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