В Херсоні рятувальники потрапили під обстріл росіян, один загинув – ОП

Російські загарбники вчергове за цей день, 20 червня, нанесли удар по Херсону – під обстріл потрапили рятувальники, які розчищали мул.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул".

Деталі: За його словами, внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали.

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Що було раніше: Зранку 20 червня окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Через обстріл загинув 27-річний чоловік.