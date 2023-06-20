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В Херсоне спасатели попали под обстрел россиян, один погиб - ОП

Станислав ПогориловВторник, 20 июня 2023, 16:15
В Херсоне спасатели попали под обстрел россиян, один погиб - ОП
фото: Getty Images

Российские захватчики в очередной раз за этот день, 20 июня, нанесли удар по Херсону - под обстрел попали спасатели, которые расчищали ил.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил".

Детали: По его словам, в результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали.

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Что предшествовало: Утром 20 июня оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Из-за обстрела погиб 27-летний мужчина.

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Темы: Херсонвойнажертвы
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