Оккупанты заминировали охладитель ЗАЭС, есть угроза подрыва - Буданов

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допускает, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь Буданова: "К сожалению, по состоянию на сейчас на самом деле определенная угроза (подрыва или аварии - ред.) существует. Определенная. Потому что Запорожская атомная электростанция как находилась, так и находится под временным контролем оккупационных войск".

Детали: По его словам, во-первых, уничтожив плотину Каховской ГЭС, россияне разрушили нормальный доступ воды к охладителям, которые работают на Запорожской атомной электростанции.

Реклама:

И, во-вторых, за время, которое Запорожская АЭС находится в руках оккупантов, она была дополнительно заминирована в частности, был заминирован охладитель.

"Если они выведут его (охладитель - ред.) из строя путем подрыва, большая вероятность того, что будут значительные проблемы", - отметил Буданов.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ