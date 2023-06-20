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Оккупанты заминировали охладитель ЗАЭС, есть угроза подрыва - Буданов

Станислав ПогориловВторник, 20 июня 2023, 17:10
Оккупанты заминировали охладитель ЗАЭС, есть угроза подрыва - Буданов
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допускает, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь Буданова: "К сожалению, по состоянию на сейчас на самом деле определенная угроза (подрыва или аварии - ред.) существует. Определенная. Потому что Запорожская атомная электростанция как находилась, так и находится под временным контролем оккупационных войск".

Детали: По его словам, во-первых, уничтожив плотину Каховской ГЭС, россияне разрушили нормальный доступ воды к охладителям, которые работают на Запорожской атомной электростанции.

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И, во-вторых, за время, которое Запорожская АЭС находится в руках оккупантов, она была дополнительно заминирована в частности, был заминирован охладитель.

"Если они выведут его (охладитель - ред.) из строя путем подрыва, большая вероятность того, что будут значительные проблемы", - отметил Буданов.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Запорожскую АЭС в Энергодаре, который сейчас оккупирован российскими войсками.
  • Впоследствии президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что "Энергоатом" располагает информацией о подготовке россиянами перевода ЗАЭС-5 в наиболее безопасный режим эксплуатации - "холодный" останов.

Темы: БудановЗАЭСвойна
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