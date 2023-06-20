Оккупанты заминировали охладитель ЗАЭС, есть угроза подрыва - Буданов
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допускает, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
Источник: Буданов в эфире телемарафона
Прямая речь Буданова: "К сожалению, по состоянию на сейчас на самом деле определенная угроза (подрыва или аварии - ред.) существует. Определенная. Потому что Запорожская атомная электростанция как находилась, так и находится под временным контролем оккупационных войск".
Детали: По его словам, во-первых, уничтожив плотину Каховской ГЭС, россияне разрушили нормальный доступ воды к охладителям, которые работают на Запорожской атомной электростанции.
И, во-вторых, за время, которое Запорожская АЭС находится в руках оккупантов, она была дополнительно заминирована в частности, был заминирован охладитель.
"Если они выведут его (охладитель - ред.) из строя путем подрыва, большая вероятность того, что будут значительные проблемы", - отметил Буданов.
Что предшествовало:
- 15 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Запорожскую АЭС в Энергодаре, который сейчас оккупирован российскими войсками.
- Впоследствии президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что "Энергоатом" располагает информацией о подготовке россиянами перевода ЗАЭС-5 в наиболее безопасный режим эксплуатации - "холодный" останов.