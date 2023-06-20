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Міноборони України відреагувало на звинувачення РФ щодо "брудної бомби": Нікчемні

Валентина РоманенкоВівторок, 20 червня 2023, 17:32

Міністерство оборони назвало нікчемними звинувачення держави-агресора щодо нібито роботи в Україні зі створення "брудної бомби". Ці брехливі заяви РФ озвучувала вже і раніше, вони свідчать лише про те, що росіяни самі можуть готувати подібну провокацію.

Джерело: Міноборони в Telegram

Дослівно: "Нікчемними є звинувачення Російської Федерації на чужу адресу щодо порушень міжнародного гуманітарного права, створення "брудних бомб", використання заборонених методів та засобів ведення війни.

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Подібні заяви з уст російської влади звучали восени минулого року, коли російські окупанти зазнавали поразки на фронті довкола Херсона.

Мета цілком зрозуміла: влада Росії хоче відвернути увагу від очевидних поразок окупаційних військ на фронті та створити недовіру західних союзників до України".

Деталі: У Міноборони нагадують, що саме Росія безпідставно та неспровоковано вторглася на територію України;

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У 2022 росія захопила Чорнобильську і Запорізьку АЕС, розміщувала зброю і боєприпаси там, вела обстріли. Окупована Запорізька АЕС і досі використовується росіянами як фактор шантажу.

Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до екологічної та гуманітарної катастрофи.

На совісті Росії — обстріли населених пунктів України, масові вбивства цивільного населення, катування та страти військовополонених.

Дослівно: "Якщо Росія говорить про небезпеку війни від когось — то вона її розвʼязує сама. Якщо Росія говорить про "брудну бомбу", то це може бути реальною загрозою її застосування росіянами.

Зі свого боку, Міністерство оборони оцінює всі сценарії та повʼязані ризики і спільно з іншими відомствами та військовими адміністраціями вживає заходів для протидії російській загрозі".

Теми: війнаРосіяМіноборони
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