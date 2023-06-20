Минобороны Украины отреагировало на обвинения РФ относительно "грязной бомбы": Ничтожные

Министерство обороны назвало ничтожными обвинения государства-агрессора относительно якобы работы в Украине по созданию "грязной бомбы". Эти лживые заявления РФ озвучивала уже и раньше, они свидетельствуют лишь о том, что россияне сами могут готовить подобную провокацию.

Источник: Минобороны в Telegram

Дословно: "Ничтожными являются обвинения Российской Федерации в чужой адрес о нарушениях международного гуманитарного права, создании "грязных бомб", использовании запрещенных методов и средств ведения войны.

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Подобные заявления из уст российских властей звучали осенью прошлого года, когда российские оккупанты терпели поражение на фронте вокруг Херсона.

Цель вполне понятна: власти России хотят отвлечь внимание от очевидных поражений оккупационных войск на фронте и создать недоверие западных союзников к Украине".

Детали: В Минобороны напоминают, что именно Россия безосновательно и неспровоцированно вторглась на территорию Украины;

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В 2022 году россия захватила Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, размещала оружие и боеприпасы там, вела обстрелы. Оккупированная Запорожская АЭС до сих пор используется россиянами как фактор шантажа.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к экологической и гуманитарной катастрофе.

На совести России - обстрелы населенных пунктов Украины, массовые убийства гражданского населения, пытки и казни военнопленных.

Дословно: "Если Россия говорит об опасности войны от кого-то - то она ее развязывает сама. Если Россия говорит о "грязной бомбе", то это может быть реальной угрозой ее применения россиянами.

Со своей стороны, Министерство обороны оценивает все сценарии и связанные риски и совместно с другими ведомствами и военными администрациями принимает меры для противодействия российской угрозе".