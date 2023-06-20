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РосЗМІ опублікували фото могили російського генерала, що загинув в червні в Україні

"Українська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 19:35
РосЗМІ опублікували фото могили російського генерала, що загинув в червні в Україні
Фото: Фонтанка

Російські ЗМІ опублікували фотографії з місця поховання генерал-майора Сергія Горячева, якого, як раніше повідомлялося, ліквідували в Україні у червні 2023 року.

Джерело: російське видання "Фонтанка"

Деталі: Начальника штабу 35-ї армії Горячова "з військовими почестями" поховали на Серафимівському кладовищі в Петербурзі.

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Фотографії з місця поховання в редакцію "Фонтанки" 20 червня надіслав читач.

"Ділянка розташована біля Одеської доріжки", - супроводив він повідомлення.

Встановлена на хресті табличка відображає головні дати Горячева 22.10.1970 - 12.06.2023.

ВІДЕО ДНЯ
 

"Фонтанка" пише, що похорони пройшли 18 червня.  

Передісторія:

13 червня російські ЗМІ повідомили, що в Україні загинув начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячева.

Теми: ЗМІРосіяармія
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