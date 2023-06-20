РосЗМІ опублікували фото могили російського генерала, що загинув в червні в Україні
Російські ЗМІ опублікували фотографії з місця поховання генерал-майора Сергія Горячева, якого, як раніше повідомлялося, ліквідували в Україні у червні 2023 року.
Джерело: російське видання "Фонтанка"
Деталі: Начальника штабу 35-ї армії Горячова "з військовими почестями" поховали на Серафимівському кладовищі в Петербурзі.
Фотографії з місця поховання в редакцію "Фонтанки" 20 червня надіслав читач.
"Ділянка розташована біля Одеської доріжки", - супроводив він повідомлення.
Встановлена на хресті табличка відображає головні дати Горячева 22.10.1970 - 12.06.2023.
"Фонтанка" пише, що похорони пройшли 18 червня.
Передісторія:
13 червня російські ЗМІ повідомили, що в Україні загинув начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячева.