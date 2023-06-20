РосСМИ опубликовали фото могилы российского генерала, погибшего в июне в Украине

Российские СМИ опубликовали фотографии с места захоронения генерал-майора Сергея Горячева, которого как раньше сообщалось ликвидировали в Украине в июне 2023 года.

Источник: российское издание "Фонтанка"

Детали: Начальника штаба 35-й армии Горячева "с воинскими почестями" похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге.

Фотографии с места захоронения в редакцию "Фонтанки" 20 июня прислал читатель.

Реклама:

"Участок расположен возле Одесской дорожки", - сопроводил он сообщение.

Установленная на кресте табличка отображает главные даты Горячева 22.10.1970 - 12.06.2023.

"Фонтанка" пишет, что похороны прошли 18 июня.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: