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РосСМИ опубликовали фото могилы российского генерала, погибшего в июне в Украине

"Украинская правда"Вторник, 20 июня 2023, 19:35
РосСМИ опубликовали фото могилы российского генерала, погибшего в июне в Украине
Фото: Фонтанка

Российские СМИ опубликовали фотографии с места захоронения генерал-майора Сергея Горячева, которого как раньше сообщалось ликвидировали в Украине в июне 2023 года.

Источник: российское издание "Фонтанка"

Детали: Начальника штаба 35-й армии Горячева "с воинскими почестями" похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге.

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Фотографии с места захоронения в редакцию "Фонтанки" 20 июня прислал читатель.

"Участок расположен возле Одесской дорожки", - сопроводил он сообщение.

Установленная на кресте табличка отображает главные даты Горячева 22.10.1970 - 12.06.2023.

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"Фонтанка" пишет, что похороны прошли 18 июня. 

Предыстория:

  • 13 июня российские СМИ сообщили, что в Украине погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.

Темы: СМИРосcияармия
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