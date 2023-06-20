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Суспільний мовник Болгарії вперше почав показувати новини українською

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 20:39

"Болгарське національне телебачення" (БНТ), яке є суспільним мовником Болгарії, з понеділка почало трансляцію українськомовних випусків новин із огляду на зростання кількості біженців із України.

Про це, як пише "Європейська правда"повідомило посольство України в Болгарії.

Новини українською мовою на БНТ виходять в онлайн-форматі, випуски доступні на сайті мовника. Ведуча новин Марія Плачкова зазначила, що передача насамперед призначена для українців, які наразі проживають у Болгарії.

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"Посольство України висловлює вдячність дирекції БНТ за підтримку тимчасово переміщених громадян України, які наразі перебувають в Республіці Болгарія", – зазначили в посольстві.

За даними спеціального урядового порталу Болгарії, з початку незаконного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року до Болгарії в'їхали 1 376 157 українців, з них 74 040 – залишаються в країні.

Невдовзі після приходу до влади нового уряду, 14 червня, Міністерство туризму Болгарії заявило, що система державної підтримки розміщення осіб, переміщених з України, які мають тимчасовий захист у Болгарії, буде продовжена до кінця цього року.

ВІДЕО ДНЯ

Новий уряд Болгарії рішуче виступає за надання Україні можливості захистити себе від російської агресії, на відміну від політики, яку проводив тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радевим.

Теми: Болгаріямова
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