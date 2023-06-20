Общественный вещатель Болгарии впервые начал показывать новости на украинском

"Болгарское национальное телевидение" (БНТ), которое является общественным вещателем Болгарии, с понедельника начало трансляцию украиноязычных выпусков новостей, учитывая рост количества беженцев из Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство Украины в Болгарии.

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Новости на украинском языке на БНТ выходят в онлайн-формате, выпуски доступны на сайте вещателя. Ведущая новостей, Мария Плачкова, отметила, что передача прежде всего предназначена для украинцев, которые сейчас проживают в Болгарии.

"Посольство Украины выражает благодарность дирекции БНТ за поддержку временно перемещенных граждан Украины, которые сейчас находятся в Республике Болгария", – отметили в посольстве.

По данным специального правительственного портала Болгарии, с начала незаконного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Болгарию въехали 1 376 157 украинцев, из них 74 040 – остаются в стране.

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Вскоре после прихода к власти нового правительства, 14 июня, Министерство туризма Болгарии заявило, что система государственной поддержки размещения лиц, перемещенных из Украины, которые имеют временную защиту в Болгарии, будет продлена до конца этого года.

Новое правительство Болгарии решительно выступает за предоставление Украине возможности защитить себя от российской агрессии, в отличие от политики, которую проводило временное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым.