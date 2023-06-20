Суд знову розгляне демонтаж скандального "будинку-монстра" на Подолі

Північний апеляційний господарський суд у середу поновить розгляд справи про демонтаж незаконної частини скандального "будинку-монтра" на Подолі у Києві.

Джерело: повідомлення секретаря Київради Володимира Бондаренка

Пряма мова: "Завтра (21 червня – ред.) Північний апеляційний господарський суд поновить розгляд справи про демонтаж незаконної частини Монстру на Подолі.

Експертиза підтвердила 3 прості та банальні речі:

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будівля не відповідає вимогам нормативних актів щодо будівництва у історичному ареалі м. Києва, охоронних зонах та зонах регулювання забудови;

будівля негативно впливає на збереження культурного ансамблю історичної забудови Подолу;

виконання демонтажу поверхів вище 8-го поверху без нанесення непоправної шкоди іншій частині будівлі та оточуючим будівлям можливе".

Передісторія: