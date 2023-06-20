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Суд знову розгляне демонтаж скандального "будинку-монстра" на Подолі

Олександр ШумілінВівторок, 20 червня 2023, 21:11
Суд знову розгляне демонтаж скандального будинку-монстра на Подолі
Фото: СЛОВО І ДІЛО

Північний апеляційний господарський суд у середу поновить розгляд справи про демонтаж незаконної частини скандального "будинку-монтра" на Подолі у Києві.

Джерело: повідомлення секретаря Київради Володимира Бондаренка

Пряма мова: "Завтра (21 червня – ред.) Північний апеляційний господарський суд поновить розгляд справи про демонтаж незаконної частини Монстру на Подолі.

Експертиза підтвердила 3 прості та банальні речі:

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  • будівля не відповідає вимогам нормативних актів щодо будівництва у історичному ареалі м. Києва, охоронних зонах та зонах регулювання забудови;
  • будівля негативно впливає на збереження культурного ансамблю історичної забудови Подолу;
  • виконання демонтажу поверхів вище 8-го поверху без нанесення непоправної шкоди іншій частині будівлі та оточуючим будівлям можливе".

Передісторія:

  • У 2012 році ТОВ "Пателі Лізинг" отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку на Подолі. Однак, у подальшому фірма побудувала 12-поверхову будівлю ЖК "Подол Престиж", яку охрестили "будинок-монстр на Подолі".
  • У листопаді 2019 року Госпсуд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи вище восьмого поверху будинку, адже вони не були передбачені проектом і є самочинно збудованими.
  • 21 жовтня 2020 року Північний апеляційний госпсуд це рішення скасував і провадження у справі закрив. Пізніше ухвалу апеляції оскаржили у касаційній інстанції.
  • 2 вересня 2021 року Верховний суд України поновив забезпечення позову у вигляді заборони на введення в експлуатацію "будинку-монстра".

Теми: Київбудівництво
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