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Суд снова рассмотрит демонтаж скандального "дома-монстра" на Подоле

Александр ШумилинВторник, 20 июня 2023, 21:11
Суд снова рассмотрит демонтаж скандального дома-монстра на Подоле
Фото: СЛОВО І ДІЛО

Северный апелляционный хозяйственный суд в среду возобновит рассмотрение дела о демонтаже незаконной части скандального "дома-монтра" на Подоле в Киеве.

Источник: сообщение секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко

Прямая речь: "Завтра (21 июня - ред.) Северный апелляционный хозяйственный суд возобновит рассмотрение дела о демонтаже незаконной части Монстра на Подоле.

Экспертиза подтвердила 3 простые и банальные вещи:

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  • здание не соответствует требованиям нормативных актов по строительству в историческом ареале г. Киева, охранных зонах и зонах регулирования застройки;
  • здание негативно влияет на сохранение культурного ансамбля исторической застройки Подола;
  • выполнение демонтажа этажей выше 8-го этажа без нанесения непоправимого вреда другой части здания и окружающим зданиям возможно".

Предыстория:

  • В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома на Подоле. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание ЖК "Подол Престиж", которое окрестили "дом-монстр на Подоле".
  • В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома, ведь они не были предусмотрены проектом и являются самовольно построенными.
  • 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Позже решение апелляции обжаловали в кассационной инстанции.
  • 2 сентября 2021 года Верховный суд Украины возобновил обеспечение иска в виде запрета на ввод в эксплуатацию "дома-монстра".

Темы: Киевстроительство
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