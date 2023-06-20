Суд снова рассмотрит демонтаж скандального "дома-монстра" на Подоле
Вторник, 20 июня 2023, 21:11
Северный апелляционный хозяйственный суд в среду возобновит рассмотрение дела о демонтаже незаконной части скандального "дома-монтра" на Подоле в Киеве.
Источник: сообщение секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко
Прямая речь: "Завтра (21 июня - ред.) Северный апелляционный хозяйственный суд возобновит рассмотрение дела о демонтаже незаконной части Монстра на Подоле.
Экспертиза подтвердила 3 простые и банальные вещи:
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- здание не соответствует требованиям нормативных актов по строительству в историческом ареале г. Киева, охранных зонах и зонах регулирования застройки;
- здание негативно влияет на сохранение культурного ансамбля исторической застройки Подола;
- выполнение демонтажа этажей выше 8-го этажа без нанесения непоправимого вреда другой части здания и окружающим зданиям возможно".
Предыстория:
- В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома на Подоле. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание ЖК "Подол Престиж", которое окрестили "дом-монстр на Подоле".
- В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома, ведь они не были предусмотрены проектом и являются самовольно построенными.
- 21 октября 2020 года Северный апелляционный хозсуд это решение отменил и производство по делу закрыл. Позже решение апелляции обжаловали в кассационной инстанции.
- 2 сентября 2021 года Верховный суд Украины возобновил обеспечение иска в виде запрета на ввод в эксплуатацию "дома-монстра".