Суд снова рассмотрит демонтаж скандального "дома-монстра" на Подоле

Северный апелляционный хозяйственный суд в среду возобновит рассмотрение дела о демонтаже незаконной части скандального "дома-монтра" на Подоле в Киеве.

Источник: сообщение секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко

Прямая речь: "Завтра (21 июня - ред.) Северный апелляционный хозяйственный суд возобновит рассмотрение дела о демонтаже незаконной части Монстра на Подоле.

Экспертиза подтвердила 3 простые и банальные вещи:

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здание не соответствует требованиям нормативных актов по строительству в историческом ареале г. Киева, охранных зонах и зонах регулирования застройки;

здание негативно влияет на сохранение культурного ансамбля исторической застройки Подола;

выполнение демонтажа этажей выше 8-го этажа без нанесения непоправимого вреда другой части здания и окружающим зданиям возможно".

Предыстория: