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"Парочку ВОГів на голови": прикордонники показали, як дроном добили ворога в районі Бахмута

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 20 червня 2023, 23:48
Парочку ВОГів на голови: прикордонники показали, як дроном добили ворога в районі Бахмута
Скрін з відео ДПСУ

Українські прикордонники оприлюднили відео ударів по позиціях російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України 

Деталі: ДПСУ повідомляє, що під час розвідувального польоту аеророзвідка прикордонників виявила піхоту противника на позиціях. Серед стрілецького підрозділу країни-агресора вже було декілька загиблих, позицію утримували лише двоє окупантів.

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Дослівно: "Для остаточного знешкодження загарбників за справу взялись оператори ударного дрона. На голови загарбникам бійці ДПСУ скинули парочку "ВОГів". Вибухами гранат двох окупантів ліквідували, остаточно звільнивши місцевість від російських зайд".

Теми: Прикордонна службавійнаБахмутбезпілотники
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