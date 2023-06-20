"Парочку ВОГів на голови": прикордонники показали, як дроном добили ворога в районі Бахмута

Українські прикордонники оприлюднили відео ударів по позиціях російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України

Деталі: ДПСУ повідомляє, що під час розвідувального польоту аеророзвідка прикордонників виявила піхоту противника на позиціях. Серед стрілецького підрозділу країни-агресора вже було декілька загиблих, позицію утримували лише двоє окупантів.

Дослівно: "Для остаточного знешкодження загарбників за справу взялись оператори ударного дрона. На голови загарбникам бійці ДПСУ скинули парочку "ВОГів". Вибухами гранат двох окупантів ліквідували, остаточно звільнивши місцевість від російських зайд".

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