"Парочку ВОГов на головы": пограничники показали, как дроном добили врага в районе Бахмута

Украинские пограничники обнародовали видео ударов по позициям российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Детали: ГПСУ сообщает, что во время разведывательного полета аэроразведка пограничников обнаружила пехоту противника на позициях. Среди стрелкового подразделения страны-агрессора уже было несколько погибших, позицию удерживали только двое оккупантов.

Дословно: "Для окончательного обезвреживания захватчиков за дело взялись операторы ударного дрона. На головы захватчикам бойцы ГПСУ сбросили парочку "ВОГов". Взрывами гранат двух оккупантов ликвидировали, окончательно освободив местность от российских захватчиков".

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