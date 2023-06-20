"Парочку ВОГов на головы": пограничники показали, как дроном добили врага в районе Бахмута
Вторник, 20 июня 2023, 23:48
Украинские пограничники обнародовали видео ударов по позициям российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины
Детали: ГПСУ сообщает, что во время разведывательного полета аэроразведка пограничников обнаружила пехоту противника на позициях. Среди стрелкового подразделения страны-агрессора уже было несколько погибших, позицию удерживали только двое оккупантов.
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Дословно: "Для окончательного обезвреживания захватчиков за дело взялись операторы ударного дрона. На головы захватчикам бойцы ГПСУ сбросили парочку "ВОГов". Взрывами гранат двух оккупантов ликвидировали, окончательно освободив местность от российских захватчиков".