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Міноборони Росії змінило інформаційну політику про український контрнаступ – ISW

Ольга Глущенко Середа, 21 червня 2023, 04:10
Міноборони Росії змінило інформаційну політику про український контрнаступ – ISW
СЕРГІЙ ШОЙГУ. ФОТО ТАСС

Фахівці Інституту вивчення війни помітили, що російське Міноборони змінило інформаційну політику щодо висвітлення контрнаступальних дій Сил оборони України.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначається, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту 20 червня.

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Аналітики засвідчують: "Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженої риторики, що свідчить про те, що МО зробило висновки зі своїх минулих помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів".

У звіті інституту нагадують, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив перед колегією Міноборони 20 червня і почав свою промову з обговорення українських контрнаступальних операцій на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Також військові експерти додають, що 5 червня Шойгу заявив, що контрнаступ розпочався 4 червня, що збігається з попередньою оцінкою ISW щодо дати початку контрнаступу.

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І зазначають: Шойгу також заявив, що українські війська здійснили 263 атаки на російські позиції з 4 червня, але заперечив, що українські війська досягли успіху на будь-якій ділянці фронту, всупереч наявним у відкритому доступі геолокаційним доказам просування українських військ.

На думку фахівців ISW, той факт, що Шойгу публічно і відносно спокійно обговорив контрнаступ (навіть незважаючи на типове для Міноборони заперечення українських успіхів), є помітним наслідком неспроможності Міноборони Росії підготувати єдину відповідь на українські контрнаступи в Харківській і Херсонській областях у 2022 році та паніки в російському інформаційному просторі, що виникла внаслідок цього, свідчить про те, що російський інформаційний простір певною мірою адаптувався і виніс уроки з минулих моментів інформаційного колапсу.

Основні висновки ISW за 20 червня:

  • Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту 20 червня.
  • Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем риторичної узгодженості, що свідчить про те, що МО РФ зробило висновки з минулих помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів.
  • Російські війська завдали ракетного та безпілотного удару по Україні 20 червня.
  • Російські війська продовжили дещо посилені наземні обстріли в районі Кремінної.
  • Російські та українські війська продовжили наземні обстріли в районі Бахмута.
  • Крім того окупаційні війська РФ продовжили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Українські війська продовжили контрнаступальні операції на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями.
  • Також Сили оборони продовжили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області.
  • Кремль продовжує знижувати вимоги до проходження військової служби в Росії, намагаючись збільшити призов.
  • Росія прагне використати щорічний Міжнародний військово-технічний форум "Армія-2023" для диверсифікації та розширення своєї оборонно-промислової бази.

Теми: Росіявійнаконтрнаступ
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