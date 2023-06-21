Міноборони Росії змінило інформаційну політику про український контрнаступ – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни помітили, що російське Міноборони змінило інформаційну політику щодо висвітлення контрнаступальних дій Сил оборони України.
Джерело: ISW
Деталі: В огляді зазначається, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту 20 червня.
Аналітики засвідчують: "Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженої риторики, що свідчить про те, що МО зробило висновки зі своїх минулих помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів".
У звіті інституту нагадують, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив перед колегією Міноборони 20 червня і почав свою промову з обговорення українських контрнаступальних операцій на кордоні Донецької та Запорізької областей.
Також військові експерти додають, що 5 червня Шойгу заявив, що контрнаступ розпочався 4 червня, що збігається з попередньою оцінкою ISW щодо дати початку контрнаступу.
І зазначають: Шойгу також заявив, що українські війська здійснили 263 атаки на російські позиції з 4 червня, але заперечив, що українські війська досягли успіху на будь-якій ділянці фронту, всупереч наявним у відкритому доступі геолокаційним доказам просування українських військ.
На думку фахівців ISW, той факт, що Шойгу публічно і відносно спокійно обговорив контрнаступ (навіть незважаючи на типове для Міноборони заперечення українських успіхів), є помітним наслідком неспроможності Міноборони Росії підготувати єдину відповідь на українські контрнаступи в Харківській і Херсонській областях у 2022 році та паніки в російському інформаційному просторі, що виникла внаслідок цього, свідчить про те, що російський інформаційний простір певною мірою адаптувався і виніс уроки з минулих моментів інформаційного колапсу.
Основні висновки ISW за 20 червня:
- Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту 20 червня.
- Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем риторичної узгодженості, що свідчить про те, що МО РФ зробило висновки з минулих помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів.
- Російські війська завдали ракетного та безпілотного удару по Україні 20 червня.
- Російські війська продовжили дещо посилені наземні обстріли в районі Кремінної.
- Російські та українські війська продовжили наземні обстріли в районі Бахмута.
- Крім того окупаційні війська РФ продовжили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Українські війська продовжили контрнаступальні операції на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями.
- Також Сили оборони продовжили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області.
- Кремль продовжує знижувати вимоги до проходження військової служби в Росії, намагаючись збільшити призов.
- Росія прагне використати щорічний Міжнародний військово-технічний форум "Армія-2023" для диверсифікації та розширення своєї оборонно-промислової бази.