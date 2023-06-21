Міноборони Росії змінило інформаційну політику про український контрнаступ – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни помітили, що російське Міноборони змінило інформаційну політику щодо висвітлення контрнаступальних дій Сил оборони України.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначається, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту 20 червня.

Аналітики засвідчують: "Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженої риторики, що свідчить про те, що МО зробило висновки зі своїх минулих помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів".

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У звіті інституту нагадують, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив перед колегією Міноборони 20 червня і почав свою промову з обговорення українських контрнаступальних операцій на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Також військові експерти додають, що 5 червня Шойгу заявив, що контрнаступ розпочався 4 червня, що збігається з попередньою оцінкою ISW щодо дати початку контрнаступу.

І зазначають: Шойгу також заявив, що українські війська здійснили 263 атаки на російські позиції з 4 червня, але заперечив, що українські війська досягли успіху на будь-якій ділянці фронту, всупереч наявним у відкритому доступі геолокаційним доказам просування українських військ.

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На думку фахівців ISW, той факт, що Шойгу публічно і відносно спокійно обговорив контрнаступ (навіть незважаючи на типове для Міноборони заперечення українських успіхів), є помітним наслідком неспроможності Міноборони Росії підготувати єдину відповідь на українські контрнаступи в Харківській і Херсонській областях у 2022 році та паніки в російському інформаційному просторі, що виникла внаслідок цього, свідчить про те, що російський інформаційний простір певною мірою адаптувався і виніс уроки з минулих моментів інформаційного колапсу.

Основні висновки ISW за 20 червня: