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Минобороны России изменило информационную политику об украинском контрнаступлении – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 21 июня 2023, 04:10
Минобороны России изменило информационную политику об украинском контрнаступлении – ISW
СЕРГЕЙ ШОЙГУ. ФОТО ТАСС

Специалисты Института изучения войны заметили, что российское Минобороны изменило информационную политику по освещению контрнаступательных действий Сил обороны Украины.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается, что украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта 20 июня.

Аналитики свидетельствуют: "Министерство обороны России продолжает реагировать на украинские контрнаступательные операции с относительно высокой степенью согласованной риторики, что свидетельствует о том, что МО сделало выводы из своих прошлых ошибок в управлении информационным пространством во время предыдущих украинских контрнаступлений".

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В отчете института напоминают, что министр обороны России Сергей Шойгу выступил перед коллегией Минобороны 20 июня и начал свою речь с обсуждения украинских контрнаступательных операций на границе Донецкой и Запорожской областей.

Также военные эксперты добавляют, что 5 июня Шойгу заявил, что контрнаступление началось 4 июня, что совпадает с предварительной оценкой ISW относительно даты начала контрнаступления.

И отмечают: Шойгу также заявил, что украинские войска совершили 263 атаки на российские позиции с 4 июня, но отрицает, что украинские войска достигли успеха на любом участке фронта, вопреки имеющимся в открытом доступе геолокационным доказательствам продвижения украинских войск.

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По мнению специалистов ISW, тот факт, что Шойгу публично и относительно спокойно обсудил контрнаступление (даже несмотря на типичное для Минобороны отрицание украинских успехов), является заметным следствием неспособности Минобороны России подготовить единый ответ на украинские контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году и возникшей вследствие этого паники в российском информационном пространстве, свидетельствует о том, что российское информационное пространство в определенной степени адаптировалось и извлекло уроки из прошлых моментов информационного коллапса.

Основные выводы ISW за 20 июня:

  • Украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта 20 июня.
  • Министерство обороны России продолжает реагировать на украинские контрнаступательные операции с относительно высокой степенью риторической согласованности, что свидетельствует о том, что МО РФ сделало выводы из прошлых ошибок в управлении информационным пространством во время предыдущих украинских контрнаступлений.
  • Российские войска нанесли ракетный и беспилотный удар по Украине 20 июня.
  • Российские войска продолжили несколько усиленные наземные обстрелы в районе Кременной.
  • Российские и украинские войска продолжили наземные обстрелы в районе Бахмута.
  • Кроме того оккупационные войска РФ продолжили наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Украинские войска продолжили контрнаступательные операции на административной границе между Запорожской и Донецкой областями.
  • Также Силы обороны продолжили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области.
  • Кремль продолжает снижать требования к прохождению военной службы в России, пытаясь увеличить призыв.
  • Россия стремится использовать ежегодный Международный военно-технический форум "Армия-2023" для диверсификации и расширения своей оборонно-промышленной базы.

Темы: Росcиявойнаконтрнаступление
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