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Шойгу знову погрожує ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 червня 2023, 13:44
Шойгу знову погрожує ударами по центрах прийняття рішень в Україні
Сергій Шойгу, фото: Getty Images

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на військовій колегії почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні, у разі, якщо збройні сили нанесуть удари по окупованому Криму.

Джерело: пресслжуба Міноборони РФ

Пряма мова Шойгу: "За нашими даними, керівництво збройних сил України планує завдати ударів по території Російської Федерації, включно з Кримом, ракетами "Хаймарс" і "Сторм Шедоу".

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Деталі: Шойгу переконує, що окупований український півострів знаходиться поза зоною бойових дій, тому можливі удари по Криму російське військове керівництво розцінить, як втягування у війну США та Велику Британію, і вдарить у відповідь по "центрах прийняття рішень" в Україні.

Також Шойгу поскаржився, що з 4 червня ЗСУ здійснили 263 атаки позицій російських окупантів.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
  • Ще минулого року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявляв, що Росія буде стріляти по центрах прийняття Україною рішень, але натякав, що ці центри знаходяться не в Києві. Однак погрозами все і закінчилось, жодного удару так і не було здійснено.
  • У квітні президент Володимир Зенленський заявляв, що деокупація Криму від російських загарбників є безальтернативною.
  • Також очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловлював думку, що Росія не завдасть ядерного удару, коли українські захисники зайдуть в окупований Крим.
  • У травні секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов припустив, що Україна може використати неочікувані методи звільнення Криму від російської окупації.

Теми: РосіяКримУкраїнавійна
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