Шойгу знову погрожує ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на військовій колегії почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні, у разі, якщо збройні сили нанесуть удари по окупованому Криму.

Джерело: пресслжуба Міноборони РФ

Пряма мова Шойгу: "За нашими даними, керівництво збройних сил України планує завдати ударів по території Російської Федерації, включно з Кримом, ракетами "Хаймарс" і "Сторм Шедоу".

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Деталі: Шойгу переконує, що окупований український півострів знаходиться поза зоною бойових дій, тому можливі удари по Криму російське військове керівництво розцінить, як втягування у війну США та Велику Британію, і вдарить у відповідь по "центрах прийняття рішень" в Україні.

Також Шойгу поскаржився, що з 4 червня ЗСУ здійснили 263 атаки позицій російських окупантів.

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