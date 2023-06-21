Директор НАБУ про відносини з Єрмаком: Сидів за одним столом

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос запевняє, що має достатньо амбіцій та інструментів, щоб дати бій будь-яким спробам вплинути на незалежність Бюро.

Джерело: Кривонос в інтерв’ю "Укрінформу"

Деталі: Журналісти поцікавилися про відносини директора НАБУ з головою Офіса президента Андрієм Єрмаком. Кривонос сказав, що перетинався з ним на різних засіданнях по роботі, але не спілкувався.

Пряма мова: "Мене про це питали на конкурсі. Я з ним, дійсно, бачився на засіданнях Національної ради реформ. На момент обрання очільником ДІАМ у мене не було особистого спілкування з Єрмаком. Я сидів за одним столом разом з іншими експертами і членами уряду, коли презентував концепцію містобудування.

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Після мого призначення директором НАБУ я був разом з ним на засіданні робочої групи з питань ОЕСР, іншого спілкування немає.

Але питання незалежності - це питання вибору. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у нас, як у нації, був вибір - здатися або боротися. Ми обрали незалежність".

Деталі: Кривонос запевняє, що має "достатньо амбіцій та інструментів, щоб дати бій будь-якому тиску і спробам вплинути на незалежність НАБУ".

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При цьому він констатує, що спроби фінансово-промислових груп, влади, політичних партій і окремих діячів вплинути на результати досудового розслідування не припинялися ніколи.

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