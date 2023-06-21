Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос уверяет, что имеет достаточно амбиций и инструментов, чтобы дать бой любым попыткам повлиять на независимость Бюро.

Источник: Кривонос в интервью "Укринформу"

Детали: Журналисты поинтересовались отношениями директора НАБУ с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Кривонос сказал, что пересекался с ним на различных заседаниях по работе, но не общался.

Прямая речь: "Меня об этом спрашивали на конкурсе. Я с ним, действительно, виделся на заседаниях Национального совета реформ. На момент избрания главой ГИАМ у меня не было личного общения с Ермаком. Я сидел за одним столом вместе с другими экспертами и членами правительства, когда презентовал концепцию градостроительства.

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После моего назначения директором НАБУ я был вместе с ним на заседании рабочей группы по вопросам ОЭСР, другого общения нет.

Но вопрос независимости - это вопрос выбора. После полномасштабного вторжения России в Украину, у нас, как у нации, был выбор - сдаться или бороться. Мы выбрали независимость".

Детали: Кривонос уверяет, что имеет "достаточно амбиций и инструментов, чтобы дать бой любому давлению и попыткам повлиять на независимость НАБУ".

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При этом он констатирует, что попытки финансово-промышленных групп, власти, политических партий и отдельных деятелей повлиять на результаты досудебного расследования не прекращались никогда.

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