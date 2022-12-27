В Україні не залишилося жодного органу влади, на який не впливає Єрмак – стаття УП

Чинний керівник Офісу президента Андрій Єрмак залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики України.

Джерело: стаття "Української правди" Підсумки воєнного року: український спротив, переродження Зеленського, знищення олігархів

Деталі: Вплив голови ОПУ Андрія Єрмака неможливо порівняти з жодним його попередником, йдеться в матеріалі. Ні Дмитро Табачник за часів Кучми, ні Віктор Балога за часів Ющенка, ні Сергій Льовочкін за часів Януковича – і близько не могли впливати на той масштаб проблем, якими нині займається Єрмак.

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Чинний голова ОПУ залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики, курує надскладні процеси типу отримання безпекових гарантій Україною.

Єрмак займається міжнародними переговорами, санкціями, обміном полонених, регулярними контактами з радником Байдена Джеком Салліваном, внутрішньою політикою, розстановкою кадрів на найвищі посади та навіть протягує на посаду посла колишню сексологиню без дипломатичного досвіду.

"Ви думаєте, Кулеба – міністр закордонних справ? Телефон Єрмака – от Міністерство закордонних справ", – зухвало іронізують співрозмовники УП на Банковій.

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В Україні не залишилося жодного органу влади, на який би не зміг впливати Єрмак, наголошується в статті.

При цьому в українському законодавстві немає жодного документа, який би давав право голові ОПУ впливати на чиновників за межами Офісу.

На своїй посаді Єрмак зумів так вибудувати позиціонування і близькість із президентом, що політичний клас сприймає їх як одне ціле. Те, що голова ОП залишився поруч із президентом у час війни, ще більше їх зблизило.

Водночас пов'язаність із Зеленським не передає голові ОПУ великих симпатій з боку пересічних українців. До Андрія Єрмака пристає навіть найдрібніший негатив. Як наслідок, попри нечуваний вплив і широту контактів, уявити будь-яке самостійне політичне майбутнє глави ОП без Зеленського надзвичайно складно.

Хоча в українській політиці ще важче передбачити щось напевне, резюмують автори статті.

Детальніше про головні трансформації, які пережила українська політика за понад 300 днів повномасштабного російського вторгнення, читайте тут.

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