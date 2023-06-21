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Пентагон відповів Шойгу, який боїться ударів HIMARS і Storm Shadow по Криму

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 12:22

У Пентагоні прокоментували заяви міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, який почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні у разі завдання ударів по окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона нагадала Шойгу, що Крим є частиною України і США підтримують зусилля українських Збройних сил з повернення своїх суверенних територій.

"Українці роблять усе можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоби продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території", – сказала Сінгх.

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Вона додала, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно у боротьбі проти Росії.

Напередодні Шойгу на військовій колегії почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні, у разі, якщо збройні сили завдадуть ударів по окупованому Криму.

Шойгу стверджує, що окупований український півострів нібито знаходиться поза зоною бойових дій, тому можливі удари по Криму російське військове керівництво розцінить, як втягування у війну США та Великої Британії, і вдарить у відповідь по "центрах прийняття рішень" в Україні.

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Теми: СШАРосіяКримзброя
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