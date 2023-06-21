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Пентагон відповів Шойгу, який боїться ударів HIMARS і Storm Shadow по Криму

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 12:22

У Пентагоні прокоментували заяви міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, який почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні у разі завдання ударів по окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона нагадала Шойгу, що Крим є частиною України і США підтримують зусилля українських Збройних сил з повернення своїх суверенних територій.

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"Українці роблять усе можливе з обладнанням, з можливостями, які вони мають на полі бою, щоби продовжувати відтісняти росіян далі назад, і ми підтримуємо їхні зусилля з повернення своєї суверенної території", – сказала Сінгх.

Вона додала, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно у боротьбі проти Росії.

Напередодні Шойгу на військовій колегії почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні, у разі, якщо збройні сили завдадуть ударів по окупованому Криму.

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Шойгу стверджує, що окупований український півострів нібито знаходиться поза зоною бойових дій, тому можливі удари по Криму російське військове керівництво розцінить, як втягування у війну США та Великої Британії, і вдарить у відповідь по "центрах прийняття рішень" в Україні.

Теми: СШАРосіяКримзброя
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