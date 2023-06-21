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Пентагон ответил Шойгу, который боится ударов HIMARS и Storm Shadow по Крыму

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 12:22

В Пентагоне прокомментировали заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Она напомнила Шойгу, что Крым является частью Украины, и США поддерживают усилия украинских Вооруженных сил по возвращению своих суверенных территорий.

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"Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые есть у них на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории", – сказала Сингх.

Она добавила, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется в борьбе против России.

Накануне Шойгу на военной коллегии начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине, в случае, если вооруженные силы нанесут удары по оккупированному Крыму.

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Шойгу утверждает, что оккупированный украинский полуостров якобы находится вне зоны боевых действий, поэтому возможные удары по Крыму российское военное руководство расценит, как втягивание в войну США и Великобритании, и ударит в ответ по "центрам принятия решений" в Украине.

Темы: СШАРосcияКрыморужие
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