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Пентагон ответил Шойгу, который боится ударов HIMARS и Storm Shadow по Крыму

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 12:22

В Пентагоне прокомментировали заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Она напомнила Шойгу, что Крым является частью Украины, и США поддерживают усилия украинских Вооруженных сил по возвращению своих суверенных территорий.

"Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые есть у них на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории", – сказала Сингх.

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Она добавила, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется в борьбе против России.

Накануне Шойгу на военной коллегии начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине, в случае, если вооруженные силы нанесут удары по оккупированному Крыму.

Шойгу утверждает, что оккупированный украинский полуостров якобы находится вне зоны боевых действий, поэтому возможные удары по Крыму российское военное руководство расценит, как втягивание в войну США и Великобритании, и ударит в ответ по "центрам принятия решений" в Украине.

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Темы: СШАРосcияКрыморужие
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