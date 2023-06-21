Зеленський про наступ: Йде нелегко, бо 200 тисяч кв. км заміновано
Середа, 21 червня 2023, 13:20
Президент Володимир Зеленський пояснив, що однією з причин уповільнення наступу збройних сил є замінована російськими окупантами значна територія.
Джерело: інтерв’ю Зеленського BBC
Пряма мова Зеленського: "Дехто вважає, що це голлівудський фільм, і очікує результатів вже зараз. Це не так".
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Деталі: За його словами, наступ дається нелегко, оскільки 200 000 квадратних кілометрів української території заміновані російськими військами.
"Що б не хотіли деякі, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне", - підкреслив президент.
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- Перед цим секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що одним із головних пріоритетів Сил оборони України на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ на передовій.
- У Пентагоні, коментуючи хід наступальних операцій України, вважають, що українські сили мають необхідні засоби для того, аби її дії були успішними.